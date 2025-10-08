Maduro desestimó que Trump ordene cancelar contacto diplomático entre EE.UU. y Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ordene cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano, como informó el diario The New York Times.

“Sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes; que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes”, dijo el mandatario chavista en un encuentro con los embajadores de Rusia, China y otros países aliados, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe de Estado aseguró, sin abundar en detalles, que su Gobierno ha tenido “alguna vía de comunicación” con el Ejecutivo estadounidense.

No obstante, expresó: “El día que no la tengamos, no la tenemos y punto”.

En ese sentido, Maduro dijo que Venezuela “no depende” de los “gringos (estadounidenses)”, sino de “su propio esfuerzo, de su propio amor y de su propio pueblo”.

Caracas y Washington no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando EE.UU., en el primer mandato de Trump (2017-2021), reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, al rechazar la reelección de Maduro.

Este lunes, The New York Times informó que el mandatario estadounidense instruyó a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento con Caracas.

La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por el diario de Nueva York.

EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar “un cambio de régimen”.

Este mismo martes, Maduro informó que los responsables de planear un atentado contra la Embajada de EE.UU. en Caracas se encuentran en el país norteamericano, cuyos “nombres, apellidos y ubicación”, dijo, ya los tiene la Administración de Trump gracias a las gestiones, agregó, de su jefe negociador, el diputado chavista Jorge Rodríguez.

