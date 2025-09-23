Internacional

Trump advirtió que EE.UU. “hará volar por los aires” a narcotraficantes venezolanos

“A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires”, dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.

“Veremos qué pasa”: Trump al ser consultado sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela. Foto: EFE.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que “hará saltar por los aires” a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

