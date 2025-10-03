Tribunal Supremo de EE.UU. permite de nuevo a Trump revocar permiso migratorio para venezolanos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes 3 de octubre, a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el estatus de protección temporal (TPS) de cerca de 300.000 migrantes venezolanos.

El tribunal falló, con seis votos a favor y tres en contra, dar la razón al Departamento de Seguridad Nacional, y contravenir la decisión de un tribunal del distrito de California que negó al gobierno de Donald Trump la posibilidad de suspender el TPS para unos 600.000 inmigrantes.

Con este fallo, centenares de miles de venezolanos que habían sido beneficiados podrían ser deportados, mientras que el fallo podría no afectar por el momento a beneficiarios haitianos del TPS.

“Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, indica la opinión de la mayoría en referencia a una decisión anterior en el mismo caso que daba la razón al gobierno de Trump en el mismo caso por la vía de emergencia.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión de la mayoría.

En su opinión contraria al fallo, Jackson aseguró: “no puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.

El Gobierno pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación que habían sido extendidas a unos 300.000 venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos.

El fallo del Tribunal Supremo es parte de una disputa legal que inició desde 2021, cuando la Administración de Trump intentó por primera vez terminar el TPS para los venezolanos.

Desde entonces, tribunales inferiores bloquearon la medida en varias ocasiones, generando un largo proceso de apelaciones que nuevamente parece concluir con la autorización del Supremo para revocar las protecciones a más de 600.000 migrantes.

