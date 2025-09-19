Trump solicitó al Supremo mantener el género asignado al nacer en pasaportes de personas trans

Donald Trumps y referencia de protesta por los derechos de las personas trans. Foto: SAUL LOEB y BRYAN DOZIER/Middle East Images/ AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo permitir su propuesta de mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de las personas trans y las no binarias y eliminar la opción “X” en esos documentos, después de que un tribunal federal la bloqueara.

El Departamento de Justicia recurrió ante el alto tribunal tras la sentencia de una jueza federal que anuló la política propuesta por Trump y permitió que las personas pudieran seguir solicitando el marcador que eligieran.

En 2022, el entonces presidente, Joe Biden, anunció que los pasaportes estadounidenses tendrán la opción “X” para personas trans y no binarias.

Cuando Trump llegó al poder el pasado mes de enero firmó una orden ejecutiva que obliga a reconocer solo dos sexos (masculino o femenino) y ordenó que el que recogen los documentos oficiales debe ser el asignado al nacer, una decisión que despertó al movimiento LGTBI y provocó demandas para frenar esta decisión.

Ahora, la Administración Trump insta al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, a que avale su política y detenga la emisión de más pasaportes así.

Si el Supremo le da la razón, los documentos de las personas trans y las no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que en algunas ocasiones va más allá del binarismo.

La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.

“La orden ejecutiva explicaba que ese rasgo inmutable (el asignado al nacer) es una mejor base para la identificación que la identidad de género, que representa una sensación interna y subjetiva, existe en un continuo infinito y puede cambiar con el tiempo”, explica justicia en la instancia presentada.

Esta es otra vuelta de tuerca en las políticas de la Administración de Donald Trump contra las personas LGTBI y en especial a las personas trans, contra quienes ha abierto una lucha desde la campaña electoral. Además de esta medida, el republicano ha prohibido su participación en las competiciones femeninas.

