“Presidente Trump tomó la decisión correcta”: Bernie Moreno sobre descertificación de Colombia

El senador republicano Bernie Moreno, representante del estado de Ohio (Estados Unidos), se pronunció a través de un comunicado sobre la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas por primera vez en tres décadas, aunque manteniendo la cooperación militar.

En su declaración, Moreno advirtió que la descertificación se produjo ante “la negativa de este país a cooperar en la lucha contra las drogas ilícitas”, por lo que consideró que el presidente Trump “tomó la decisión correcta al descertificar a Colombia como socio en la lucha contra el narcotráfico”.

“Aplaudo su liderazgo (el del presidente Trump) y el arduo trabajo que el secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario de Estado Chris Landau han llevado a cabo para llegar a esta decisión”, destacó Rubio.

Moreno también lamentó “la ingenuidad del presidente Petro”, pues esta “ha empeorado la grave situación de la lucha en Colombia contra el narcotráfico y, como resultado, Estados Unidos se ha visto inundado de drogas mortales que cobran la vida de cientos de miles de estadounidenses cada año”.

“A pesar del fallido liderazgo de Colombia, el presidente Trump ha mantenido abierta la puerta para una colaboración importante con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, con el fin de apoyar la guerra contra las drogas y respaldar a futuros liderazgos que realmente enfrenten a los narcotraficantes”, destacó.

En ese sentido, el senador de Ohio aseguró que Estados Unidos “valora los sacrificios del pueblo colombiano en la lucha contra el narcotráfico y seguirá proporcionando ayuda militar, pero Colombia no puede prosperar mientras una economía ilícita siga consumiendo a la nación. Donde crece la cocaína, también crece la corrupción”.

“Sigo siendo muy optimista sobre el futuro de Colombia y confío en que nuestra relación no hará más que fortalecerse”, concluyó el senador republicano Bernie Moreno.

