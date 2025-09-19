Gobierno ruso afirmó comprender la reacción “emocional” de Donald Trump sobre Putin

El Kremlin aseguró comprender la “emocional” reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su homólogo ruso, Vladímir Putin, a raíz de la imposibilidad de facilitar ahora un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

“Partimos de que Estados Unidos y el presidente Trump mantienen su voluntad política e intención de continuar los esfuerzos para facilitar el arreglo ucraniano”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a las agencias locales.

Peskov agregó que Trump se muestra muy “emocional” a la hora de hablar del asunto ucraniano, lo cual es “totalmente comprensible”.

El portavoz del Kremlin insistió en que también Putin quiere solucionar el asunto a través de medios político-diplomáticos y “hace mucho para ello”.

Por otro lado, Ucrania y “varios países europeos hacen todo lo posible para continuar la confrontación y aumentar las tensiones”, agregó.

Trump aseguró el pasado jueves que Putin, con quien se había reunido hace un mes en Alaska, le ha “decepcionado”.

“Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado”, manifestó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense dice que pensó que la guerra en Ucrania “sería uno de los conflictos más fáciles” de resolver, pero -apuntó- “nunca se sabe en la guerra”, en donde “suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba”.

