Putin llamó a “despolitizar” el papel de Stalin en la victoria soviética sobre el nazismo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó hoy a “despolitizar” el rol del dirigente soviético Iósif Stalin en la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

“En general, todo lo relacionado con la Gran Guerra Patriótica y el papel de Stalin en la victoria debe tenerse en cuenta y debemos intentar despolitizarlo”, dijo el líder del Kremlin en una reunión con los líderes de cinco partidos políticos rusos.

Aunque Putin admitió que “hubo muchos problemas relacionados con la represión” en la época estalinista que el país “no debe olvidar”, también insistió en que “es injusto olvidar el papel que este hombre (Stalin) desempeñó en la victoria del pueblo soviético” sobre el nazismo.

En los últimos años Putin ha defendido la figura de Stalin y criticado al fundador de la URSS, Vladímir Lenin, por poner las bases legales para la desintegración de la Unión Soviética.

A la vez, en febrero pasado, las autoridades de Kaliningrado, enclave ruso incrustado entre Polonia y Lituania, rechazaron instalar un monumento a Stalin a petición de los comunistas locales al considerar que dicha iniciativa no contribuye a la unidad de la sociedad.

Mientras, los comunistas rusos dieron este año un paso más en la rehabilitación de Stalin al condenar las críticas al culto a la personalidad del líder soviético vertidas en 1956 durante el histórico XX congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética.

