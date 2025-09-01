Putin valoró el papel de China e India en la búsqueda de paz en Ucrania. Foto: EFE.

Este lunes (1 de septiembre), en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció los “esfuerzos” de China, la India y “otros socios” del bloque para poner fin a la guerra en Ucrania.

Rusia “valora ampliamente los esfuerzos de Pekín, Nueva Delhi y otros socios para resolver la situación en Ucrania”, dijo el mandatario, quien subrayó que “los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas de la crisis”, que “no surgió como resultado de un ataque sino de un golpe de Estado”.

“Ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de otro”, agregó Putin, según recoge la agencia rusa RIA Novosti.

De acuerdo con la agencia rusa TASS, Putin dijo también que es necesario “eliminar las causas del conflicto para lograr una solución duradera y sostenible”, y señaló que informará a los miembros de la OCS sobre los resultados de su última reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump. Además, que espera que el “entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz”.

El mandatario también indicó que la OCS está “aumentando constantemente su influencia a la hora de resolver problemas internacionales” y calificó como “impresionante” el “ritmo en que se está desarrollando la cooperación” dentro de ese organismo.

En ese sentido, destacó que las divisas nacionales se están utilizando “cada vez más” en los acuerdos comerciales entre los países que forman parte de la OCS.

Únicamente los medios de comunicación pertenecientes a los países miembros de la OCS tienen acceso a la reunión, en tanto el resto de la prensa se encuentra en una sala de otro edificio en la que solo se ha difundido con voz el discurso del mandatario chino.

Se espera que los gobernantes asistentes, entre los que figuran el chino, Xi Jinping, el ruso, Vladímir Putin, o el indio, Narendra Modi, diseñen en esta cita una estrategia de desarrollo del bloque, en un momento de tensiones entre estos países y EE.UU.

La jornada de hoy está centrada en la reunión de líderes de países miembros, aunque también se celebrará una reunión ampliada que incluirá a responsables de organismos internacionales y mandatarios de otras naciones.

Según la Cancillería china, está previsto además que se firmen varios acuerdos en materia de seguridad, economía y cultura en la que China considera la cumbre “de mayor envergadura” desde la fundación del bloque.

El organismo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en materia de seguridad.

