“No a los golpes de Estado dados por la CIA”, pidió Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.
En un acto público, Maduro denunció: “América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, en referencia a los golpes impulsados por la CIA.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a rechazar un posible golpe de Estado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), justo después de que el New York Times señalara que Donald Trump autorizó misiones encubiertas en Venezuela como parte del despliegue en el Caribe.
“No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina (...) ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo Maduro en un acto este miércoles sin referirse a la información difundida por el diario.
Noticia en desarrollo...
