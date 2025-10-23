Bombardero de EE.UU. se acercó a Venezuela, pero Trump afirmó que es “falso”

Al menos un bombardero estadounidense B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela el jueves, según mostraron plataformas de datos de seguimiento de vuelos, aunque Donald Trump aseguró ante periodistas que eso era “falso”.

Se trata de la segunda demostración de fuerza por parte de aeronaves estadounidenses en una semana.

El vuelo del bombardero se produce en plena agresiva campaña militar contra presuntos traficantes de drogas en la región, con al menos nueve ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, y un saldo de al menos 37 muertos.

Datos del sitio web Flightradar24 mostraron un B-1B volando hacia la costa venezolana el jueves por la tarde antes de dar la vuelta y dirigirse hacia el norte, tras lo cual desapareció de la vista.

Al ser preguntado en un evento en la Casa Blanca sobre si Estados Unidos había enviado B-1Bs cerca de Venezuela, Trump respondió que era “falso”.

Estados Unidos “no está contento con Venezuela por muchas razones”, añadió.

Trump también se expresó con vivas críticas contra Colombia y México, que consideró países bajo control del narcotráfico.

Trump reiteró sus insultos contra el presidente Gustavo Petro, al que calificó de “maleante” y “mal tipo”.

En otro momento, el mandatario fue preguntado sobre si creía que el fentanilo, que es la droga que causa más víctimas en Estados Unidos, pasaba por Venezuela desde China, a lo que respondió afirmativamente, sin dar más detalles.

Hace una semana bombarderos B-52 con base en Estados Unidos volaron ante la costa de Venezuela durante varias horas.

El ejército estadounidense describió esa misión como una demostración del compromiso de Washington “de disuadir proactivamente las amenazas de los adversarios, mejorar el entrenamiento de las tripulaciones y garantizar la preparación de la fuerza global necesaria para responder a cualquier contingencia o desafío”.

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra furtivos, buques y tropas especiales, pero aún no ha presentado pruebas de que sus objetivos, ocho lanchas y un submarino, estuvieran traficando drogas.

Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña.

Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien dijo el miércoles que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses.

