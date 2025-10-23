Trump: “No estamos contentos con Venezuela por muchas razones, entre ellas las drogas”

En una rueda de prensa este jueves 23 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que “Sí” cuando le preguntaron si el tráfico de fentanilo que se origina en otros países está utilizando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a su país.

En ese sentido, Trump agregó: “No estamos contentos con Venezuela por muchas razones, entre ellas las drogas”.

También aseguró que Venezuela ha “estado enviando a sus prisioneros a nuestro país durante años bajo la administración (de Joe) Biden, y ya no. Tenemos una frontera cerrada”.

Trump también aseguró que ha ordenado realizar operaciones encubiertas, en medio de la presión que ha ejercito su Gobierno sobre Venezuela con el despliegue militar en el Caribe y las supuestas narcolanchas que ha destruido.

Trump asegura que los carteles de droga “son el ISIS del hemisferio occidental”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves 23 de octubre durante una rueda de prensa que “debería quedar claro para todo el mundo que los carteles (de droga) son el ISIS del hemisferio occidental”.

El mandatario también aseguró que estos grupos criminales acuden a “violencia monstruosa, como cortar cabezas y quemar vivos a sus enemigos y a personas inocentes”.

Según Trump, “los carteles controlan un gran territorio y mantienen un vasto arsenal de armas. Utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer control político y económico”.

En tono irónico y clara crítica a su predecesor, Trump dijo: “Muchas gracias, Joe Biden, por permitir que eso suceda”.

“Biden simplemente entregó nuestro país a los carteles, pero no se preocupen, las cosas mejoran. Lo estamos recuperando, muy rápido, a un ritmo que nadie había visto antes”, indicó el actual presidente estadounidense.

“Petro es un matón y un mal tipo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado miércoles 22 de octubre que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un “matón y un mal tipo” y lo acusó de fabricar “muchas drogas”, días después de imputarle ser un “líder del narcotráfico”.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas”, declaró Trump sobre Petro a los reporteros en el Despacho Oval. “Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal”.

El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico”.

“Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país”, añadió Trump.

El republicano aseguró que lo que Petro le “ha hecho a su país es una trampa mortal”.

