Petro convocó a recolección de firmas de poder constituyente: quien define no es Trump, es el pueblo

Tras conocerse la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente Gustavo Petro reaccionó convocando al pueblo colombiano a una movilización masiva este viernes, 24 de octubre, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para iniciar la recolección de firmas del llamado “poder constituyente”.

El jefe de Estado también arremetió contra el presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de apoyar a los sectores políticos colombianos “aliados con el narcotráfico” y de buscar una sanción internacional contra su gobierno.

“Ha llegado la hora de las definiciones, y quien define no es Trump, es el pueblo”, dijo Petro, quien convocó a sus seguidores a llenar la Plaza de Bolívar para “comenzar la recolección de firmas del poder constituyente”.

El presidente Petro aseguró que la decisión del Tribunal de Bogotá “repite la historia” y “tapa la gobernanza paramilitar” en Colombia, al declarar que las interceptaciones judiciales donde aparece la voz de Uribe hablando sobre presuntos sobornos son parte de su “intimidad”.

Para el mandatario, el fallo contradice la línea de la Corte Suprema de Justicia y representa un retroceso en la búsqueda de verdad sobre las alianzas entre política, narcotráfico y paramilitarismo.

“El Tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte a un delincuente, donde aparece la voz de Uribe, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, escribió el presidente.

