¿Qué impacto tiene el acoso laboral en la salud? Especialista explicó
Rocio Barrios habló del ‘mobbing’ o acoso laboral, el impacto que este tiene en nuestra salud emocional y cómo se puede controlar.
¿Qué impacto tiene el acoso laboral en la salud? Especialista explicó

06:58
06:58
Acoso Laboral, imagen de referencia - Getty Images
La médica psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en bienestar femenino, Rocío Barrios, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 16 de diciembre, para hablar sobre el impacto y manejo del ‘mobbing’ o acoso laboral.
Según la especialista, el ‘mobbing’ describe un hostigamiento que es permanente y consistente en el tiempo, convirtiéndose en un ataque grupal donde la víctima termina siendo un “chivo expiatorio”.
Esto genera sensaciones de amenaza, aislamiento, exclusión y temor que pueden llegar a afectar profundamente la autoestima y la validación personal.
La hiperconexión actual ha convertido la disponibilidad 24/7 en una forma de esclavitud que impide procesar las emociones negativas del día, explicó Barrios, por eso es fundamental aprender a poner límites nombrando primero cómo se siente uno ante la situación y buscando apoyo en áreas como recursos humanos.
También es importante tener en cuenta herramientas inmediatas para gestionar la angustia, como la respiración consciente para volver al centro y entender que la agresión es una situación externa que no define a la persona, comentó Barrios.
Actividades sensoriales como escuchar música, bailar, cocinar o tomar una ducha de agua caliente ayudan a “resetear” el cerebro y disminuir la ansiedad.
La experta destacó que al llegar a casa es vital desconectarse realmente, comentando el cansancio a la familia y permitiéndose espacios de “recreo” mental para evitar que el estrés laboral drene por completo la salud emocional.
Escuche la entrevista completa aquí:
¿Qué impacto tiene el acoso laboral en la salud? Especialista explicó
06:58
