¿Qué hacer para mantener un balance entre alimentación y deporte en diciembre? Especialista explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué hacer para mantener un balance saludable en el mes de diciembre? Especialista dio detalles

Gloria Vanessa Cubides Santiago, médico general, máster en nutrición y entrenamiento deportivo, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo más, este 30 de diciembre para hablar sobre los hábitos saludables en diciembre.

La especialista explicó que en la época de fin de año es normal tener una disminución de la actividad física y menos restricción en la comida, sin embargo la moderación es la clave de mantenerse saludable “la vida se tiene que vivir en equilibrio” y no llegar a excesos.

Cubides resaltó que las dietas restrictivas a lo largo del año al llegar a diciembre un mes en donde “la comida es muy importante” pueden contribuir a el exceso de consumo, por lo que no es un equilibrio en este mes únicamente, sino durante el año.

Para mantener el equilibro la médico resaltó que pueden comer por moderación además que se debe mantener la actividad física aunque no se pueda ir al gimnasio, al menos cumplir con los minutos de actividad física en la semana con entrenamientos cortos y efectivos, ejercicios de alta intensidad de 20 a 45 min. También recomienda actividades en familia como juegos, caminar o montar bicicleta en grupo.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Qué hacer para mantener un balance saludable en el mes de diciembre? Especialista dio detalles 07:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: