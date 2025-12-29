¿Cómo evitar el guayabo? Experto explicó las claves

Mujer con resaca o guayabo por tomar alcohol, imagen de referencia - Getty Images

El médico endocrinólogo, Óscar Rosero, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar qué sucede en el cuerpo durante una resaca, también conocida popularmente como ‘guayabo’ y cómo reducir sus efectos.

Según el especialista, el “guayabo” o resaca no es más que un estado de intoxicación aguda. El alcohol inhibe la hormona antidiurética, lo que provoca una pérdida excesiva de líquidos y minerales como sodio y potasio a través de la orina, desencadenando deshidratación y malestar general.

Además, en el hígado, el alcohol se convierte en acetaldehído, un compuesto químico tóxico responsable de las náuseas y el dolor de cabeza.

También es importante tener en cuenta que la alimentación juega un papel fundamental. Consumir proteínas y grasas saludables antes de beber ayuda a estabilizar la glucosa y retrasa la absorción del licor, mientras que las mezclas con bebidas azucaradas potencian la intoxicación.

El endocrinólogo destacó que los licores con mayor contenido alcohólico y los destilados oscuros suelen generar síntomas más graves.

El médico señaló que, para recuperarse, lo ideal es una hidratación con sales como caldos salados para reponer los electrolitos perdidos, y aclaró que el mito de tomar otra cerveza al día siguiente solo aporta una hidratación momentánea sin ser un remedio real.

Rosero también comentó que con la edad el cuerpo pierde eficiencia para degradar el alcohol, lo que explica por qué el ‘guayabo’ se vuelve más intenso con el tiempo.

Escuche la entrevista completa aquí:

