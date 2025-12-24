El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El médico internista Juan José Márquez estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más este miércoles, 24 de diciembre, para hablar sobre el consumo de alcohol y cómo manejar los efectos de la resaca o el ‘guayabo’ durante las celebraciones de fin de año.

Según el especialista, es crucial diferenciar entre la resaca y la intoxicación alcohólica. Mientras que la resaca se limita a malestares físicos como dolor de cabeza y fatiga producidos por la inflamación y deshidratación mientras el cuerpo depura el alcohol, la intoxicación representa un daño real en órganos vitales como el cerebro, los riñones y el hígado, pudiendo llegar a ser mortal.

Márquez también desmintió mitos populares, aclarando que ni el café ni la leche aceleran la salida del alcohol del organismo.

También es importante tener en cuenta que la mejor forma de reducir los síntomas del día siguiente es la hidratación previa y el consumo de proteínas y grasas antes de beber, ya que estas sustancias retrasan la absorción del licor en el sistema. Por el contrario, el médico señaló que los carbohidratos, como las harinas, no son tan efectivos para este propósito.

El internista destacó que, una vez instalada la resaca, el remedio más eficaz es el reposo junto con una hidratación adecuada mediante sueros de rehidratación oral o caldos con sal.

El médico también comentó que las bebidas oscuras o fermentadas, como el vino tinto o el ron, tienden a generar malestares más intensos debido a la presencia de congéneres y toxinas, a diferencia de destilados más puros como el vodka.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause ¿Cómo manejar los síntomas del ‘guayabo’ en Navidad? Médico explicó 10:29 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: