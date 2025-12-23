“Ningún tratamiento en odontología es para toda la vida” experto sobre mitos de la estética dental

El odontólogo Jairo Quintana, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, este martes 23 de diciembre para hablar sobre los mitos y verdades de los tratamientos de estética mental.

El blanqueamiento es uno de los procedimientos que más se realiza, el especialista comentó que una de las creencias más comunes es que es dañino para los dientes, aclaró que esto no es cierto, pero, que si llega a haber sensibilidad es porque no todas las personas reaccionan igual a este, pues la estructura dental de cada persona es diferente.

Hablando de diseños de sonrisa el especialista, enfatizó que la prioridad para estos es que los dientes estén alineados y si no es así, se debe empezar con la ortodoncia. De igual manera contó que existen diferentes materiales para hacerlo, cómo lo son la resina y la cerámica, este último es conocido por ser el más duradero pero aclaró que “ningún tratamiento en odontología es para toda la vida” y que su duración “depende de los materiales, quien los haya hecho, y el cuidado que se lleve”.

Por último Quintana, enfatizó que en caso de hacerse un blanqueamiento teniendo un diseño de sonrisa, de cerámica o resina, estos no aclararán “las resinas y las cerámicas no aclaran, el que aclara es el diente”.

Escuche la entrevista completa:

