¿Qué relación tiene el contacto físico con los niveles de cortisol? Psiquiatra explicó

El psiquiatra Pablo Gómez pasó por los micrófonos de Salud y algo más, para hablar sobre el cortisol, advirtió que la ausencia prolongada de contacto físico puede elevar el cortisol, la hormona del estrés, hasta un 15% por encima de los niveles normales, las caricias suaves activan fibras en la piel que liberan oxitocina, una sustancia que actúa como regulador natural frente al estrés.

Remarcó que cuando se carece de este estímulo, el cerebro activa una red de pensamientos negativos que incrementa la insatisfacción y la ansiedad.

¿Cómo a regular el cortisol?

El especialista recomienda integrar los siguiente hábitos:

Abrazos sostenidos, el contacto físico de 20 segundos es suficiente para elevar la oxitocina y contrarrestar el cortisol.

el contacto físico de es suficiente para elevar la oxitocina y contrarrestar el cortisol. Realizar actividad física, idealmente una hora cinco veces por semana, para procesar las hormonas del estrés.

idealmente una hora cinco veces por semana, para procesar las hormonas del estrés. Practicar meditación y respirar por la nariz activa la corteza prefrontal, apagando los sensores de amenaza del cerebro.

activa la corteza prefrontal, apagando los sensores de amenaza del cerebro. Actividades simples como masajes con crema o baños de agua caliente estimulan el bienestar general.

Estas prácticas permiten que el cortisol cumpla su función natural de activar el cuerpo y la mente en las mañanas sin enfermar el cuerpo a largo plazo.

