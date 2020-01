Rodrigo Lara dijo que Cambió Radical no le pidió puestos al presidente Duque

Según el senador, la reunión fue cordial y abordó temas de agenda legislativa, como la reforma política y la modificación de las CAR, la ley de cielos abiertos y la regulación de taxis y plataformas de transporte.



“No se habló de un ministerio en particular, no se habló de una cartera en particular, no se habló de un sector específico, no se habló de un nombre para un ministerio, eso de los digo con absoluta sinceridad“, dijo en relación con las dudas sobre la posible petición de puestos en el Gobierno.



Y aunque Lara aclaró que el partido seguirá siendo independiente, reconoció que la posibilidad de formar parte de la coalición de Gobierno no se ha cerrado.



“Si hay puntos de unión alrededor de nuestra agenda legislativa tan ambiciosa seguiremos caminando y tendiendo puentes con el Gobierno”, señaló.



En la reunión no participó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien está de viaje.