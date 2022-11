Santos defiende curules en el Senado para víctimas del conflicto

El presidente Juan Manuel Santos defendió la importancia de que las víctimas del conflicto armado tengan voz y voto en el Senado de la República, dos días después de que se desatara una polémica por cuenta de la creación de 16 curules para tal propósito en esa corporación.



"La paz finalmente, hace dos días, tuvo una fase ya terminada con la aprobación en el Congreso de la República de lo que llaman la Justicia Especial para la Paz. Ese era un punto muy importante del acuerdo de paz", sostuvo el mandatario durante una entrega de viviendas en el departamento del Atlántico.



El otro punto fundamental, agregó, "era darles voz y voto a las víctimas en el Congreso durante un tiempo corto, dos periodos. Eso fue parte del acuerdo y no son puestos para las Farc. Son para las víctimas, que fueron las que sufrieron en carne propia el conflicto".



Las curules, aclaró el presidente, "también se aprobaron porque no se requiere ser matemático para decir que de 99, cincuenta es más que la mitad. Pero lo importante es que las víctimas van a estar representadas en el Congreso. Y eso es una parte importante".



La discusión jurídica se dio este jueves porque las partes el Gobierno nacional y el Senado de la República no están de acuerdo en el número de senadores a partir del cual se conforma la mayoría para aprobar la reforma constitucional.



La situación comenzó en horas de la mañana cuando la plenaria del Senado inició la votación del informe de conciliación por el cual se crean las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes, que funcionarán a partir de 2018.



Por ser un acto legislativo, la conciliación era necesaria porque los textos aprobados en la Cámara y el Senado eran diferentes y se requería de la mayoría absoluta en la cámara baja, es decir la mitad de los votos de esa corporación.



El Senado está conformado por 102 parlamentarios y como la iniciativa tuvo 50 votos, el secretario de esa entidad, Gregorio Eljach, dijo que el proyecto no podía ser aprobado porque le hizo falta un voto.



Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el quórum para aprobar el informe de conciliación se debía establecer sobre 99 senadores y no a partir de 102.



Esto porque los senadores oficialistas Musa Besaile y Bernardo Elías están presos por corrupción. Además, tampoco está el senador Martín Morales, procesado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.



Esto significa que están suspendidos bajo la figura de la "silla vacía" y no pueden ser reemplazados.



Por lo anterior, aclaró Riera, "la mayoría son 50 votos, es decir se aprobaron" las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.