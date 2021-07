Según el Dane, cada vez son más los colombianos que quieren vacunarse

En el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se expuso que la intención de los colombianos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 mejoró durante junio. Según cifras reveladas en la encuesta Pulso Social, de los encuestados tan solo un 11,6% manifestó que no se vacunará contra el nuevo coronavirus, cifra inferior a la registrada en mayo cuando se ubicó en 17%.

Al indagar en la población encuestada el por qué no se vacunarán, la mayor parte expuso que consideran que el inmunizante no es seguro y la otra gran parte expuso que no lo harían ya que no consideran que la vacuna sea suficiente.

Otro dato importante que dejó el estudio es que al revisar la cifra de los vacunados, ésta aumentó considerablemente frente a los meses anteriores en los que ya se encontraba disponible el inmunizante en Colombia.

Por otro lado, según el Dane, la confianza del consumidor se ubicó en junio en 31,7%, mientras que en mayo la variación fue de 27,6%. La entidad estadística resaltó que este resultado se acercó a los indicadores que se manejaban en la confianza del consumidor antes de que se registrara el paro nacional.