Senador Navarro hace un grave diagnóstico sobre las licitaciones en el país

Arauca, Cúcuta y Riohacha tienen el promedio más bajo de proponentes por licitación.

Antonio Navarro Wolff . Foto: Colprensa

Antonio Navarro Wolff . Foto: Colprensa(Thot)

El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, hizo un preocupante diagnóstico de la las licitaciones en el país. El parlamentario denunció que Arauca, Cúcuta y Riohacha son las tres capitales donde se licita con menor número de proponentes con un promedio de 1, 1.05 y 1.10 proponentes, respectivamente

El senador también alertó por la concentración en la adjudicación de contratos, a unos pocos contratistas. 

En Arauca, Navarro denunció que Moisés Mauricio Moreno recibió 6 contratos entre 2015 y 2016 como único oferente por valor cercano a $16.000 millones y Leonardo Correa  Guerrero 5 contratos por valor cercano a $14 mil millones.

En  2016 en Cúcuta la sociedad Calidad Total SAS recibió contratos como único oferente por $17.520 millones y la Corporación América Bari, por $16.500 millones. En 2015, como único oferente se le dieron contratos por $9.800 millones a Pedro Antonio Silva Ruíz y por $8.600 millones a Jesús Enrique Vargas Rodríguez.

