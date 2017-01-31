Senador Navarro hace un grave diagnóstico sobre las licitaciones en el país

El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, hizo un preocupante diagnóstico de la las licitaciones en el país. El parlamentario denunció que Arauca, Cúcuta y Riohacha son las tres capitales donde se licita con menor número de proponentes con un promedio de 1, 1.05 y 1.10 proponentes, respectivamente

El senador también alertó por la concentración en la adjudicación de contratos, a unos pocos contratistas.



En Arauca, Navarro denunció que Moisés Mauricio Moreno recibió 6 contratos entre 2015 y 2016 como único oferente por valor cercano a $16.000 millones y Leonardo Correa Guerrero 5 contratos por valor cercano a $14 mil millones.



En 2016 en Cúcuta la sociedad Calidad Total SAS recibió contratos como único oferente por $17.520 millones y la Corporación América Bari, por $16.500 millones. En 2015, como único oferente se le dieron contratos por $9.800 millones a Pedro Antonio Silva Ruíz y por $8.600 millones a Jesús Enrique Vargas Rodríguez.