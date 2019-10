Sí es un secuestro: Cindy Muñoz sobre su hija Hanna Mía

Cindy Muñoz, madre de Hanna Mía, denunció en diálogo con Vicky Dávila, que el padre de la niña, de origen saudí, no quiere devolverle a su pequeña. La mujer, desesperada por recuperar a su hija, ha pedido ayuda a través de redes sociales.

Ella contó a través de su cuenta de Twitter que “El pasado 8 de junio, otorgué un permiso notarial por 15 días para que Hanna pudiera salir del país con su padre rumbo a Turquía, confiando en que, tal y como pasó en ocasiones anteriores, Hanna regresaría a casa sin ningún problema”.

Hanna tenía que regresar el 26 de junio, sin embargo, nunca regresó, “el día anterior pregunté por qué no habían hecho maletas y él me dijo que no iba a viajar (...)”.

Cindy cuenta que el padre de la pequeña no evidencia intenciones de que regrese a Colombia, que nunca ha querido enviar la ubicación de su hija y que, para ella, es una situación muy injusta pues “todas las decisiones de la vida de Hanna las he tomado con él”.

Además, en entrevista con La W dijo que “la niña siempre creció conmigo. Él nunca estuvo presente en el embarazo e incluso me dijo que abortara (...) solo la reconoció hasta un año después”.

“Él nunca ha estado presente en su vida. Solo venía cada cierto tiempo (...) no hay un solo día en que no le envié una foto de Hanna a su papá” añadió.

En la publicación de Twitter Cindy expresó su preocupación pues el padre de la niña quiere llevarla a Arabia Saudita para nacionalizarla allí, “si esto llegara a ocurrir, la posibilidad de que Hanna vuelva a Colombia es mínima, ya que en ese país los menores de edad no pueden viajar al extranjero a menos que obtengan el consentimiento de un tutor del sexo masculino, en este caso su padre”.

“Allá los hijos le pertenecen al papá o a la familia del papá, por cultura y por ley las cosas son así, la pelea es mucho más dura en el momento en la que la niña esté en ese país” afirmó.

Sobre esto, ella también aclaró en la entrevista que “en la notaría dice que tenemos custodia compartida (...) si ese era el plan de él, yo hubiera tenido opción de decir si estaba o no de acuerdo”.

Respecto a cómo están intentando recuperar a la pequeña “Interpol Turquía y la cónsul me dijeron que ellos no los podían detener. El permiso que otorgué funciona solo en Migración Colombia, no se necesita en otros países”.

De igual forma, contó que “jamás esperamos que este caso llegara a este punto. Inicialmente tuve miedo de hacer la denuncia en redes, no soy de estar publicando mi vida. Acudí a los medios porque ya no sé qué hacer. El tiempo está en contra de nosotros y no sé cómo recuperar a mi hija”.

“Me daba un miedo increíble recurrir a medios porque no sabía qué consecuencias legales podría traer esto” añadió.

Adicional a eso, manifestó que “nunca quise esto para Hanna porque ella es la que más sufre, esto es maltrato infantil”.

“Desde que Hanna Mía nació, fue la luz de mi vida y me dediqué a ella en cuerpo y alma. Traté de inculcarle el amor por su papá y su familia” dijo.