Simón Gaviria reconoció que 'leyó por encima' conciliación de la reforma a la Justicia antes de firmarla

El presidente de la Cámara de Representantes y jefe único del liberalismo, Simón Gaviria, dijo en La W que el Gobierno le pidió a la Unidad Nacional votar la conciliación y que por eso "confiaron".



“Acepto el error y le pongo la cara al país por esto”, señaló el representante, quien agregó: “Reconozco un error grave, lo acepto y pido excusas, pero nosotros confiamos en el Gobierno”.



El representante reconoció que leyó la conciliación “por encima” antes de firmarla. “¿En qué nos equivocamos? En el afán del día de no revisar artículo por artículo”, sostuvo.



Gaviria aseguró que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, estuvo durante cinco horas revisando “artículo por artículo” de la conciliación y que ahora “viene y se lava las manos olímpicamente”.



Contó que el Ministro solicitó introducir una Fe de erratas en la conciliación porque había cosas que estaban mal, para luego, mejorarla. “El Ministro de Justicia pide una Fe de erratas y luego nos pide que votemos (….) ahora se lavan las manos olímpicamente”, indicó.



También dijo que la reforma fue un proyecto que presentó el Gobierno Nacional y no es una iniciativa del Congreso. “Fue el Gobierno Nacional el que pensaba que esto era conveniente”, aseguró.



Reconoció que no tiene nada de qué esconderse, ni de qué avergonzarse.