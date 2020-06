Subsidios de vivienda ¿Cuándo empiezan a aplicar?

Dadas las afectaciones que la pandemia ha generado al sector de la construcción de vivienda, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda crearon un plan de subsidios que irá hasta 2022.

Este beneficiará a casi un millón de colombianos y será para viviendas de interés sociales y para no VIS.

"De las 200 mil viviendas, 100 serán de interés social y 100 mil serán para familias de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir una vivienda", expresó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.

¿Quiénes lo pueden obtener el subsidio de vivienda?

Para proyecto VIS: estas 100 mil viviendas de interés social van para las familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos.

Proyecto no VIS: las 100mil viviendas serán para cualquier persona que deseen comprar una propiedad en cualquier ciudad del país y non importa los ingresos que tenga. El valor debe ser superior al de una vivienda de interés social y que no supere los $438 millones de pesos.

¿Cuáles serán los beneficios?

"Contaremos con cuotas fijas, esto permite que los colombianos vayan ganando año tras año el poder adquisitivo, porque pagar 400 o 500 mil pesos mensuales hoy, no es equivalente a pagar esa misma cifra dentro de 5 o 7 años y esa garantía va a ser muy importante para que los colombianos no corran el riesgo ni tenga ningún tipo de sorpresa", afirmó el ministro de Vivienda.

¿Desde cuándo aplica?

Los subsidios estarán disponibles desde el segundo semestre del 2020. Si el beneficiario tiene caja de compensación, la cuota se reduce a un 70% para las personas que desean viviendas de interés social. Para los que quieran adquirir viviendas que no VIS será un 47%.