Yo necesito ver sus ojos aguados: Ingrid Betancourt cuestiona perdón de exFarc

Durante el llamado "Reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de Farc" la excandidata presidencial y víctima de secuestro Ingrid Betancourt cuestionó el pedido de perdón, así como el reconocimiento expresado por los excomandantes de las Farc durante el evento.

Betancourt criticó que mientras todas las víctimas y sus familiares se conmovían antes, durante y después de contar sus vivencias, los exmandos de la guerrilla no derramaron una sola lágrima por lo ocurrido durante el conflicto.

"Debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido ni una sola lágrima, (...) yo necesito ver los ojos aguados de ustedes", sentenció en su discurso.

La excandidata presidencial habló directamente al excomandante de las Farc y presidente del partido Comunes Rodrigo Londoño, quien en su discurso se refirió a la importancia de reparar a las víctimas del conflicto. Betancourt le dijo que primordialmente ellos con el dinero obtenido del narcotráfico y no el estado, encabezan esa obligación.

"Usted habló de reparar a las víctimas Rodrigo Londoño, repararlas es un tema tabú en Colombia, yo le pregunto, ¿cómo va a reparar a las víctimas? ¿dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon durante los años de guerra? porque esos son los recursos que tienen que ir para reparar a las víctimas. El Estado no puede reparar, ustedes tienen que reparar y tenemos que buscar una manera de hacerlo", manifestó.

Durante su intervención realizó esa y otras críticas individuales a cada uno de los excomandantes de las Farc que hablaron en el evento, entre ellas al senador Carlos Lozada, a quien señaló de hablar desde la política y no desde "el corazón".

"Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política, este es un encuentro de corazones, este no es un encuentro político, aquí estamos seres humanos, no está el Estado, estamos los colombianos al desnudo mirándonos en el drama que hemos compartido", indicó.

La exsenadora le pidió a los excombatientes de las Farc ponerse en los zapatos de las víctimas, cuestionó que "a nombre del pueblo se volvieron los verdugos del pueblo" y abogó por encontrar a los desaparecidos del conflicto armado.

Durante el acto de reconocimiento Rodrigo Londoño rindió disculpas a las víctimas de secuestro de las Farc señalando que: "nos presentamos aquí con la frente inclinada y el corazón en la mano, la decisión sincera de pedir perdón por todas las conductas que reconocemos y aquellas ligadas a ellas y que esperamos alguna vez puedan perdonarnos".