Carlos Lozada fue increpado por no pedir perdón a las víctimas en un discurso

Durante un acto de "reconocimiento de responsabilidades de secuestro de las Farc” citado por la Comisión de la Verdad, una mujer asistente al evento increpó al senador Carlos Antonio Lozada del partido Comunes, señalándole que durante su discurso al auditorio no había pedido perdón por esos crímenes cometidos.

"¿Y el perdón? Quieren escuchar perdón de su parte", manifestó la mujer.

Acto seguido, el congresista del partido Comunes reaccionó señalando en una nueva intervención ante el cuestionamiento que "pedía perdón", indicando que en varias ocasiones lo ha rendido en actos privados, y que se realiza cuando le "nazca", además que el acto de reconocimiento tenía otra "connotación".

"Hacerlo aquí yo puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en innumerables espacios, lo hemos hecho en los espacios privados, pero queremos que eso salga y brote del corazón, de lo profundo en un momento en que nazca y no algo impostado para efectos de un registro en la prensa, por eso no lo hemos hecho aquí porque este acto entendemos tenía otra connotación", sentenció Lozada.

En el acto de reconocimiento varias víctimas han intervenido pidiendo que se proteja el Acuerdo de Paz, aun haciendo críticas como Helmuth Angulo, hijo de los desaparecidos esposos Carmenza y Gerardo Angulo, quien afirmó que, de todas las intervenciones realizadas por los excombatientes, la única que lo ha convencido hasta el momento es la de Pastor Alape.

Sobre lo anterior, Alape manifestó que el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el exministro Gilberto Echeverri asesinados por la guerrilla, son "dos mártires de la paz desafortunadamente de nuestras atrocidades".