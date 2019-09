Yo no le creo a 'Timochenko': Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, habla de la situación de orden público que se vive en el país tras el rearme de una facción de las Farc al mando de ‘Iván Márquez’.

¿Volvió la guerra? Pinzón, aseguró no cree esa afirmación. “En Colombia hemos vivido muchas amenazas (...) lo que hoy tenemos es la realización de un proceso que viene de tiempo atrás y es una amenaza criminal”.

“De esto que estamos viviendo no hay nada nuevo pero hay un reto: tenemos unas fuerzas armadas con menos hombres, menos recursos, menos capacidades y con una dificultad jurídica muy grande para poder enfrentar las amenazas” añadió.

Además, Pinzón expresó su preocupación respecto a la Fuerza Pública en la actualidad, “esa Inteligencia militar que dio de baja al 'Mono Jojoy' o a 'Alfonso Cano' hoy ya no está. Eso es una pérdida de la capacidad del Estado. Se ha ido desmantelando la inteligencia militar del ejército. Hoy hay 35,000 soldados y policías menos en las fuerzas armadas de Colombia comparado con junio de 2015”.

Para él, uno de los factores que ha afectado a las Fuerzas Militares es la Polarización que “ha hecho mella porque se redujeron sus capacidades, existe confusión y hay temor frente a la justicia”.

De igual forma, dijo que “las Farc nunca tienen la capacidad que tuvieron, porque a punta de golpes los militares y policías los llevaron hasta La Habana. No son lo que fueron pero hay que reconocer que para hacer terrorismo solo se necesita la mala voluntad.

“Hay que reconocer que para hacer terrorismo solo se necesita la mala fe de unas personas. El video es un acto de terror porque la gente comienza a sentir zozobra, a hacerse preguntas” añadió.

Pinzó hizo duras críticas a la ejecución del proceso de paz, "nunca hubo una planificación del futuro de la paz. No participé de las negociaciones ni era mi trabajo, pero me aterra cómo al final del acuerdo terminaron negociando las Farc con las Farc".

Además reveló que no le cree a Timochenko y que, para ganar su confianza, “deberían renunciar a sus curules e ir a la justicia, no digo esto por generar polarización, sino porque necesitamos una paz nacional, “Yo nunca he cometido ningún delito y mucho menos de lesa humanidad y resulta que esto señores (Las Farc) son iguales que uno””.

Finalmente, aseveró que “quisiera que la JEP fuera más equilibrada (...) 'Timochenko' es una celebridad, ahora es un abuelito buena gente. Pero ese señor cometió los delitos más graves de este país, aunque está bien que se arrepienta”.