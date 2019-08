Yo solamente veo un fallo posible y es la inocencia de Álvaro Uribe: Paloma Valencia

En diálogo con La W, los senadores Gustavo Bolívar y Paloma Valencia debatieron sobre el panorama político por el que atraviesa Álvaro Uribe al ser llamado a indagatoria.

Los senadores opinaron lo que para ellos significa que el expresidente Uribe sea llamado a indagatoria, Paloma Valencia dijo que esto es un atropello al buen nombre y a “los derechos de un presidente que desmovilizó a los paramilitares”, mientras que Gustavo bolívar manifestó que “Álvaro Uribe en la Corte es una consecuencia lógica para un personaje que viene burlándose de la justicia desde hace mucho años (...) de alguna forma tenía que terminar en un llamado a indagatoria (...) tras un acervo probatorio extenso”.

Frente a ello, Valencia relató que Cepeda era quien había ofrecido dinero en las cárceles para ir en contra de Uribe y continuó diciendo que “Monsalve empieza a trabajar como mayordomo mucho después de que la finca fuera vendida y ya no pertenecía a los Uribe. La última vez que Uribe fue a Guacharacas es cuando fue asesinado su padre”.

“Creo que aquí hay una manipulación de un delincuente. Los crímenes de Monsalve fueron de 2010, ya había pasado la época de acogerse a Justicia y Paz; sus delitos fueron posteriores a la ley”, agregó.

Por su parte Bolívar dijo que con lo que dice la senadora Valencia estaría desconociendo un fallo de la corte cuando la Corte precluye el caso de Cepeda, tiene en cuenta todas estas visitas a las cárceles, obviamente buscando defenderse. La Corte determina que es Uribe quien está mintiendo”.

Continuando con esto, la senadora contó que a Álvaro Hernán Prada lo llaman a decirle que un testigo contra Uribe quiere retractarse y dice que Cepeda le dio beneficios, además dijo que “van a sacar la retractación y para esa época, Prada ya era chuzado”.

“La Corte ordena interceptar a Nilton Córdoba y en esas llamadas aparece la voz de Álvaro Uribe. Eso fue de ´carambola´”, respondió Bolívar.

De igual forma, la senadora por el Centro Democrático asevero que no cree que Cepeda tenga dolo, pues “él se ha dejado manipular de los delincuentes” y dijo que “aquí hay un sistema perverso en que un delincuente está buscando obtener beneficios”.

Por otra parte, frente a las interceptaciones, Paloma Valencia expresó que "Caliche" venía a hacer un mandado, porque para ese entonces ya estaba interceptado Álvaro Hernán Prada y agregó que “hay algo muy raro pasando, no es solo esto, es que lo chuzan por error (…) la ex fiscal Hilda Niño está contando como el fiscal Montealegre tenía una organización dentro de la Fiscalía y cómo Julián Bolívar, uno de los “paras” había dicho que él no conocía.”

Mientras tanto, Gustavo Bolívar manifestó que él sigue defendiendo a la justicia colombiana y que aunque un día le van a caer, él sigue creyendo en la Corte, además dijo que los políticos deberían dejarla actuar “a mí me pueden interceptar las veces que quieran, yo nunca hablo con un delincuente, si uno no tiene nada que ocultar, pues que lo intercepten, ¿qué tiene de malo?”.

Por su parte, Valencia comentó que “en ninguna interceptación de Uribe hay una sola palabra que se salga de la ley” y agregó que “la Izquierda de este país siente que a Álvaro Uribe lo han investigado y no han encontrado la forma de hacerlo criminal”.

Frente a la decisión que tome la Corte Suprema con respecto al expresidente Uribe, el senador Gustavo Bolívar dijo que aceptará cualquier decisión que tome la corte, además dijo que la acepta y de igual forma lo debe hacer el país “si dice que Uribe es inocente, se respeta, pero si dice que es culpable, no podemos incendiar el país”, a lo que Paloma Valencia dijo que “todos tenemos libre juicio y en algo publico tendremos que ver las pruebas (…) espero que la Corte obre en justicia”.

En otro lugar, los senadores hablaron sobre la fecha de la indagatoria, que es antes de las elecciones regionales, frente a ello Valencia comentó que ellos no van a parar y que su propuesta política es más que un solo hombre, mientras que Bolívar expuso que para él “la víctima siempre se beneficia”.

“Al uribismo lo han venido persiguiendo jurídicamente”, aseveró Valencia.

Por otra parte, Bolívar dijo que Uribe “puede recibir una medida de aseguramiento, pero eso significa que no pasará nada. Ver a Uribe tras las rejas nunca va a suceder, si acaso le darán Ubérrimo por cárcel”.

“Yo solamente veo un fallo posible y es la inocencia de Álvaro Uribe. Cuando vea las pruebas, sabré (si la condena es justa)”, finalizó Valencia.