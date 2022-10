Defensa de Peñalosa pedirá tumbar la revocatoria

El exmagistrado Humberto Sierra Porto, apoderado del alcalde mayor, advirtió que se le vulneró el debido proceso y las firmas se recogen con formatos que contienen motivaciones abiertamente falsas, equivocadas y tendenciosas que no se ajustan a la constitución y a la ley.



Por lo que desde el equipo jurídico del alcalde de Bogotá se ha solicitado a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral que revoquen las resoluciones mediante las cuales la Registraduría Distrital autorizó promover la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



Sierra Porto, que se desempeña como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtió: "Es preciso aclarar a las autoridades electorales que es de público conocimiento que sus promotores vienen trabajando en ella mucho antes de que Peñalosa tomara posesión del cargo, como lo han reconocido abiertamente a varios medios de comunicación".



En efecto, hacerlo con tal anterioridad solo demuestra que estas iniciativas no se han centrado en la finalidad de la revocatoria del mandato, que no es otra distinta a un mecanismo participativo mediante el cual la ciudadanía determina si el alcalde o gobernador electo ha venido cumpliendo con el programa de gobierno por el cual fue elegido.



La solicitud de revocatoria del mandato del alcalde Peñalosa se basa en hechos y afirmaciones que: a. son falsas, inexactas y tendenciosas, que constituyen en ocasiones verdades a medias y, b. que no constituyen un desconocimiento del programa de gobierno.



"Consideramos grave también que se le haya vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso a Peñalosa, ya que no se le notificó del inicio de dichos trámites administrativos, ni tampoco se le dio la oportunidad de exponer los ejes de su programa de gobierno para que no se vulneraran su derecho político y los derechos de los ciudadanos que respaldaron en las urnas su plan de gobierno", afirmó Sierra Porto.



Por lo mismo, se considera que existe el derecho constitucional a que los ciudadanos ejerzan sus potestades electorales de manera informada y, en tal sentido, no es viable que respecto al trámite de la revocatoria se soliciten firmas con un formato que contiene una motivación falsa, equivocada y tendenciosa.



Por lo mismo, se están infringiendo los derechos no solo del alcalde Peñalosa, sino también de la ciudadanía, cuando se le da trámite a una solicitud de revocatoria del mandato con base en estas motivaciones.



"No se puede solicitar una revocatoria del mandato sustentada en declaraciones de prensa aisladas y descontextualizadas de secretarios de despacho, como lo han hecho en Bogotá", señaló Sierra Porto.