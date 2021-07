Él ya me había pegado antes: mujer sobreviviente de un feminicidio en Sibaté

Un mes después del intento de feminicidio en Sibaté que quedó registrado en video, en Sigue La W habla la mujer que sobrevivió al salvaje ataque.

Durante un mes, la víctima vivió con miedo de saber que su agresor la acechaba, pues fue dejado en libertad porque una autoridad no lo consideró un peligro para la sociedad. La Fiscalía lo recapturó.

Liceth Xiomara Rojas manifestó en Sigue La W que “actualmente estoy bien de salud y gracias a mi hermana que en ese momento actuó. Me encuentro con una cicatriz en la cara. Ese 6 de junio me había separado de él, me llamó como a las 9 de la noche y me dijo que arregláramos las cosas, le dije que no, además porque ya me había pegado antes”.

“Salgo como a las 2:30 del bar cuando lo veo llegar por la parte de atrás, me dice que qué estaba haciendo y para dónde voy, le respondí que fuéramos para la casa. Después ya desperté en urgencias en Soacha”, contó.

Indicó que “cuando mi hermana se dio cuenta, corrió y lo empujo. Luego ya llegaron más personas para ayudarme”.

Dijo que “él no ha respondido por la niña, sin embargo, dejaba que la viera. Ahorita lo que menos quiero es que se le acerque a mi hija”.

Sobre la decisión de la justicia de dejarlo en libertad, expresó que “escuchar que quedó en libertad fue muy frustrante y ya me llené de valor para denunciar a través de redes sociales”.