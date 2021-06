Hombre que agredió a una mujer en Sibaté quedó en libertad

En video quedó registrada la brutal golpiza de un hombre a su pareja que quedó inconsciente en Sibaté. Mientras ella sobrevive, su agresor quedó libre.

Nancy Montoya, secretaria de Gobierno de Sibaté, manifestó en Sigue La W que “ella está en un proceso de exámenes médicos para saber qué consecuencias le dejó la golpiza que el hombre le dio. Se le ha estado dando acompañamiento con la Fiscalía y por parte de la Comisaría de Familia estamos pendientes de unos descargos contra el señor”.

“La Comisaría le está realizando acompañamiento permanente, ella no quiso aceptar la casa refugio y en el momento en el que ella tome la decisión se retirará de su vivienda”, indicó.

Dijo que “según la información que tenemos, es que un juez le dio la libertad que porque no era un peligro para la sociedad”.

También explicó que “los padres del hombre nos dijeron que él no vive ahí y no saben nada de él. Por el momento no tenemos conocimiento del paradero. Estamos pendientes de la citación que tiene el 28 de junio”.

Por otro lado, reveló que hay muchos casos donde las mujeres vuelven con sus agresores.