Duván no era de la Primera Línea ni vándalo: madre de joven desaparecido en Bogotá

Duván Felipe Barros Gómez, un joven que protestaba en el llamado portal Resistencia en Kennedy, desapareció desde el 5 de junio.

"Queremos encontrarlo vivo y salvo", dicen las hojas que su familia ha pegado en los postes y rotado en las redes sociales con la esperanza de alguna pista sobre su paradero.

Cecilia Barros, madre de Duván Felipe Barros Gómez, manifestó en Sigue La W que “tiene 17 años, no es callejero, no era de la Primera Línea, porque muchos me han dicho que seguramente era un vándalo. La última vez que hablé con él fue el 5 de junio tipo 5:30 o 6 de la tarde, él estaba llevando a la novia a su casa. Ella me llamaba para preguntarme si Duvan ya estaba en la casa y le dije que no había llegado”.

Contó que “de mi casa a Casa Blanca son como 10 minutos, y de mi casa al Portar Resistencia es a 5 minutos. Desapareció el sábado, se encontró ese día con la tía y ya el domingo me empiezo a comunicar con los amigos porque ya era extraño. El lunes fui a Medicina Legal”.

Indicó que “un amigo de él me dijo que alguien del Esmad lo había cogido. Hay otra versión y es que Duvan llegó con un amigo al Portal Resistencia, que un conocido les dio una bebida y él se volvió loco”.

También señaló que “me enteré que las autoridades iniciaron la búsqueda hasta el 15 de junio, entonces mi pregunta es ¿Por qué comenzaron a buscarlo desde esa fecha si la denuncia la puse desde el 7 de junio?”.

Además, expresó que “por qué juzgan a las personas si están defendiendo sus derechos”. Por otro lado, explicó que “se hará un plantón en el Portal Resistencia para concientizar a las personas porque quiero a mi hijo en casa y mi llamado es que me acompañen porque siento que no tengo apoyo. Mi desespero es no saber nada de él”.