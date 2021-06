Bachelet se equivoca y eso le hace daño al país: Arango sobre muertes en marchas

La embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Alicia Arango, se pronunció sobre las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en las que advirtió que entre el 28 de abril y el 16 de junio su oficina registró denuncias de 56 muertes (incluidos 54 civiles y dos policías) en el marco de las protestas.



La embajadora advirtió que esta cifra está errada y no fue verificada.



“Se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron por el paro, pero 19 no murieron por el paro y 11 están en investigación. Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro se equivoca y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad no seguir trabajando sobre los rumores”, dijo desde la Casa de Nariño.

Igualmente, señaló que “tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”.



Finalmente, la diplomática aseguró que el Gobierno no interés en esconder la realidad que vive el país, pero que tampoco permitirá que se maneje información fuera de la realidad y sin verificar.



“En el sistema de Naciones Unidas en Ginebra no se usa generalmente que rectifique pero lo que sí hacemos es responder ante las realidades del país”, concluyó.

Y en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, invitó a Bachelet a revisar los avances que ha logrado el Gobierno.