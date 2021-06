El impacto de las marchas se verá por dos o tres semanas más: Gobierno

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que las marchas fueron los únicos eventos epidemiológicos que se presentaron en el mes de mayo, diferentes a los que se venían registrando en abril.



Por eso, y al comprar las curvas de fallecidos, ratificó que las aglomeraciones generaron “un episodio de hipercontagio”.



“No olvidemos que, previo a esas marchas, la OMS pidió que no se hicieran aglomeraciones y que no se hicieran marchas. Una juez de la República dijo que no se hicieran las marchas, pidieron los diferentes expertos que no se hicieran ese tipo de aglomeraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo?, el impacto que tuvieron y

no olvidemos que esto es un impacto que seguramente vamos a tener por dos o tres semanas más”, advirtió.

Y en cuanto a las preocupaciones de los alcaldes de Bogotá y Medellín por el suministro de vacunas, Muñoz señaló que no hay escasez en estas ciudades.



Por ejemplo, informó que este miércoles la capital del país recibirá más de 175.000 dosis de la farmacéutica Pfizer.



Igualmente, reveló que esta semana llegarán al país cerca de un 1’100.000 dosis de Pfizer, el 26 de junio llegarán 1’900.000 dosis de Sinovac y se espera la confirmación de cerca de 500.000 dosis de otras farmacéuticas.