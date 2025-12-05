Jairo Torres seguirá al frente de Unicórdoba: Consejo Superior lo ratificó como rector hasta 2031

Montería

El Consejo Superior Universitario en pleno ratificó en sesión ordinaria de este viernes, 5 de diciembre, al profesor Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de esta alma mater para el periodo 2026 – 2031. Su nombre fue el único que se puso a consideración, luego de que obtuviera el primer lugar en la consulta electrónica que habría contado con la participación de estamentos como docentes, trabajadores y estudiantes el pasado 14 de noviembre.

“Con esta designación se le da continuidad a un proceso de transformación institucional, que es lo que nosotros representamos y en eso ha consistido nuestro liderazgo; un proyecto de transformación que influya en la sociedad. Los resultados de la consulta electrónica fueron de respaldo, no se reeligió a una persona, sino un proyecto”, sostuvo el profesor Torres Oviedo.

Cabe recordar que, Torres Oviedo es, además, el presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, a escala nacional y del Caribe y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.

Este es el tercer periodo consecutivo de Jairo Torres al frente de la institución de educación superior más importante del departamento de Córdoba.