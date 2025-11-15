“Por primera vez se construye un proceso sin interferencia externa de poder”: rector de Unicor

Montería

El proceso de designación de rector de la Universidad de Córdoba (Unicor) para el periodo 2026 – 2031, contempló la realización de una consulta electrónica en la que participaron tres estamentos: estudiantes, docentes y trabajadores. Dicha consulta se realizó este 14 de noviembre, dejando como ganador al profesor Jairo Torres, actual rector de la alma mater.

“Torres obtuvo 8.579 votos, con el 84,97 %, le siguió la profesora Delia Rosa González Lara, con 493 votos, el 4,88 % y finalmente el profesor Francisco José Torres Hoyos, con 190 votos y el 1,88 % del total de votos contabilizados que fue de 10.097, de un potencial aproximado de 15.400 personas habilitadas entre estudiantes, docentes y trabajadores. El total de votos en blanco fue de 835, el 8,27 %”, se informó por parte de Unicor.

Asimismo, puntualizaron que “el estamento estudiantil aportó en esta consulta un total de 9.168 votos (90,80 %), los docentes 305 votos (3,02%) y los trabajadores administrativos un total de 624 votos (6,18%)”.

En ese sentido, el profesor Jairo Torres destacó que el referenciado proceso se habría construido con los estamentos universitarios, “sin interferencia externa de poder”.

“Necesitamos un diálogo con los tres estamentos, un diálogo que permita acuerdos para que esta universidad avance; creo que hoy gana la Universidad y el proyecto que representamos. Por primera vez en la historia de Unicor, en 61 años de existencia, se construye un proceso de escogencia de rector sin la interferencia de lógicas externas de poder que siempre habían impuesto aquí”, destacó el actual rector de Unicor.

En la hoja de vida del profesor Jairo Miguel Torres Oviedo figuran un doctorado y magíster en Filosofía, y especializaciones en Filosofía Política, Gerencia Pública, Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, de la Universidad de Pisa, en Italia, abogado y licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de Córdoba.

¿Qué sigue en el proceso de escogencia de rector de Unicor?

“Luego de la consulta electrónica que arrojó los resultados mencionados, el nombre del profesor Torres será sometido al Consejo Superior Universitario el próximo 5 de diciembre de 2025”, se resaltó por parte de Unicor.

“Es la única opción que estudiarán los miembros del Gobierno universitario, si se tiene en cuenta que la consulta, que se planteó como un proceso vinculante, exigió que la lista de aspirantes deberían conformarla solo los candidatos que obtuvieran el 30 % de votos en dos de los tres estamentos, caso que no ocurrió en este proceso democrático, en el que sólo el profesor Torres superó dicho porcentaje”, agregó.

De obtener el visto bueno por parte del Consejo Superior de Unicor, Jairo Torres asumiría un tercer periodo consecutivo en la institución de educación superior más importante del departamento de Córdoba.