Tres académicos avanzaron en el proceso de designación de rector de la Universidad de Córdoba (Unicor) 2026 – 2031. Se trata de Francisco Torres Hoyos, Delia González Lara y Jairo Torres Oviedo, quien busca un tercer periodo al frente de la institución de educación superior más importante del departamento de Córdoba.

El listado fue revelado recientemente por la Secretaría General de la Unicor, la cual informó que “luego de verificar los requisitos exigidos para el cargo de rector, 3 de las 10 personas que se inscribieron, quedaron habilitadas para avanzar en este proceso”.

“Los candidatos habilitados son tres destacados académicos que son egresados y han estado vinculados a la Universidad de Córdoba por muchos años en su calidad de profesores y en cargos de dirección académica”, agregó.

Cabe recordar que, la fecha establecida para la realización de la consulta virtual es el próximo 14 de noviembre de 2025.