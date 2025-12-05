Renting Colombia redefine el futuro de la movilidad en el país

Colombia

Las decisiones más importantes en la gestión de flotas ya no se toman por corazonadas, sino por datos. En un país donde circulan más de 2,9 millones de vehículos de carga y logística, la forma en que se administra este segmento está viviendo una transformación sin precedentes: cada kilómetro, cada frenada y cada alerta mecánica se están convirtiendo en información procesable que reduce costos, mejora la seguridad y cuida el medioambiente.

Esa transformación tiene un nombre y es la telemetría, un sistema que combina dispositivos instalados en los vehículos con plataformas de análisis de datos e inteligencia artificial. No se trata solo de saber dónde está un camión, sino de comprender cómo se conduce, anticipar fallas costosas, optimizar rutas y evitar comportamientos de riesgo en carretera.

Los beneficios son medibles: estudios de la industria indican que estas herramientas pueden generar ahorros de hasta US$9.600 mensuales, disminuir un 35% el tiempo de ralentí y recortar en un 16% el consumo de combustible.

En Colombia, uno de los desarrollos más avanzados de esta tecnología lo lidera Renting Colombia, filial del Grupo Cibest, pionera en el modelo de renting y con la flota de energías limpias más grande del país. Hoy, más de 26.000 vehículos de su flota operan con telemetría avanzada, integrando datos de ubicación, hábitos de conducción, estado mecánico e incluso video análisis con inteligencia artificial. “La telemetría es el puente entre la operación diaria y la estrategia de largo plazo. Permite que las empresas tomen decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones”, explica Mauricio Serna, gerente general de la compañía.

La aplicación práctica es tan tangible como una alerta enviada a tiempo: si un vehículo presenta una falla crítica, la telemetría y la inteligencia artificial avisan al administrador de flota, indicándole la ubicación del vehículo y el taller más cercano, para que pueda coordinar la cita antes de que la avería genere un gasto mayor. En algunos casos, las cámaras con IA detectan que el conductor está teniendo microsueños, usando el celular o fumando dentro de la cabina, activando de inmediato protocolos de seguridad vial.

La clave está en conectar esos datos con el resto de la operación. Renting Colombia combina la telemetría con información operativa, financiera y ambiental para ofrecer reportes personalizados que ayudan a reducir costos, prevenir siniestros y cumplir objetivos de sostenibilidad. “Cuando cruzamos los datos de conducción con los costos de mantenimiento y el impacto ambiental, no solo optimizamos la operación, también ayudamos a los clientes a cumplir sus metas de sostenibilidad”, añade Serna.

Más allá de la gran empresa, la telemetría está llegando también a pequeñas y medianas compañías que antes veían esta tecnología como algo lejano. Hoy pueden acceder a soluciones ajustadas a su tamaño y sector, democratizando el acceso a la movilidad inteligente. El resultado: flotas más eficientes, seguras y sostenibles, sin importar su escala.

En un mercado donde la logística y el transporte son pilares de la economía, la telemetría se perfila como un estándar que marcará la competitividad en los próximos años. Renting Colombia apuesta porque esta herramienta, que hace poco era vista como un complemento opcional, se convierta en parte esencial de cómo las empresas mueven a Colombia: con datos, tecnología y responsabilidad.

