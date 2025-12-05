Ejército ubicó material de guerra que sería del Clan del Golfo en zona rural de Chimá, Córdoba. Foto: Ejército.

Montería

Tropas del Gaula Militar Sinú, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron el hallazgo de un depósito ilegal con material de guerra que, al parecer, pertenecería al grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo en zona rural de Chimá, Córdoba.

“Con base en información aportada por inteligencia y tras adelantar labores de registro, el personal militar y judicial ubicó 5 proveedores, 132 cartuchos de diferentes calibres, un chaleco multipropósito y una agenda con anotaciones de este grupo criminal, elementos que se encontraban ocultos entre la espesa vegetación en el cerro Tofeme del municipio de Chimá”, informó el Ejército Nacional.

“Presuntamente, este material habría sido escondido por integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero, con el fin de evadir los controles de la Fuerza Pública. Posterior a su ubicación, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes”, agregó.

Finalmente, las autoridades informaron que las operaciones se mantendrán en esta sección del país para contrarrestar el accionar de los grupos ilegales que delinquen en el territorio.