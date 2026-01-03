Calendario lunar enero 2026: Fecha exacta de las fases lunares ¿Cuándo es Luna llena? Entérese

El inicio de 2026 trae consigo un calendario astronómico dinámico que permitirá a los observadores del cielo seguir de cerca las transformaciones del satélite natural de la Tierra.

Comprender el comportamiento de la Luna no solo es fundamental para la astronomía, sino que también influye en actividades cotidianas y fenómenos naturales como las mareas.

A continuación, detallamos las fechas exactas, los nombres tradicionales de este periodo y los eventos planetarios que acompañarán al satélite durante el primer mes del año.

Fechas clave de las fases lunares

El ciclo lunar de enero se completará a través de sus cuatro etapas principales. Según los registros astronómicos, los momentos de mayor iluminación y oscuridad ocurrirán en los siguientes horarios (expresados en Tiempo Universal Coordinado, UTC):

Es importante notar que la Luna se encontrará en fase menguante entre el 4 y el 17 de enero, periodo en el que su cara iluminada se reducirá gradualmente hasta desaparecer de la vista durante la Luna Nueva. Por el contrario, la fase creciente se podrá observar durante los primeros dos días del mes y nuevamente desde el 19 hasta el 31 de enero.

Para el 3 de enero de 2026, la distancia entre ambos cuerpos será de 362,312 kilómetros. Aunque algunas fuentes podrían clasificarla como tal, organismos internacionales suelen reservar el término para distancias menores a los 360,000 kilómetros.

Más allá de sus fases, la Luna servirá de guía para localizar otros planetas en el firmamento durante enero. Se han identificado aproximaciones visuales significativas que podrán disfrutarse desde diversas partes del mundo:

3 de enero: La Luna pasará cerca de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. 23 de enero: Se producirá un acercamiento con Saturno y Neptuno. Para observar a este último, debido a su lejanía, será necesario el uso de telescopios o binoculares. 31 de enero: El mes cerrará con un segundo encuentro cercano entre la Luna y Júpiter.

¿Cuándo es luna llena durante 2026?

• 3 de enero

• 2 de febrero

• 3 de marzo

• 2 de abril

• 1 de mayo

• 31 de mayo

• 30 de junio

• 29 de julio

• 28 de agosto

• 26 de septiembre

• 26 de octubre

• 24 de noviembre

• 24 de diciembre

Este seguimiento detallado permite a los ciudadanos planificar sus observaciones y comprender mejor la mecánica celeste que rige nuestro entorno.

El ciclo de enero es solo el comienzo de un año que incluirá otros hitos, como la esperada Luna Azul en el mes de mayo.

