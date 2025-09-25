Colombia: cuarto país del mundo con mayor riesgo de desastres naturales
Colombia supera en el informe a países como México, Chile y Brasil.
El Índice de Riesgos Globales (World Risk Index 2025) muestra que Colombia es el cuarto país del mundo con el mayor riesgo de que se produzcan desastres naturales.
Según el informe, Colombia tiene una exposición a los desastres naturales de 31.54, una vulnerabilidad de 48.86 y una susceptibilidad 47.85. Además, cuenta con una falta de capacidad para afrontar estos eventos de 50.87 y una capacidad adaptativa de 47.91 ante las emergencias.
Colombia es superada por Filipinas, India e Indonesia, quienes ocupan los tres primeros lugares.
En el listado también aparecen países de la región como México (5), Perú (14), Ecuador (18), Nicaragua (20), Estados Unidos (21), Panamá (27), Honduras (28), Argentina (31), El Salvador (36), Chile (38) y Brasil (39).