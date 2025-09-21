Fuerte temblor sacudió varias regiones de Colombia este domingo

El Servicio Geológico Colombiano reportó, a través de su cuenta de X, un temblor de magnitud 4.6 que sacudió varias regiones del país este domingo 21 de septiembre.

Según la entidad, el sismo ocurrió a las 3:18 de la tarde. Asimismo, mencionó que el epicentro del sismo fue Urrao, departamento de Antioquia.

De acuerdo Servicio Geológico Colombiano, este sismo tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

Otros sismos producidos este domingo 21 de septiembre

Además del sismo con epicentro en Urrao, la entidad estatal detecto varios sismos de menor nivel a lo largo de Colombia.

En el Cerrito, Valle del Cauca, con una magnitud de 2.9

Puerto Gaitán, Meta, se reportó un sismo de magnitud de 2.2

Fúneque en el departamento de Cundinamarca, el SGC reportó un temblor con una magnitud de 2.5

¿Cómo activar la alarma sísmica en el celular?

Son varios los temblores que se han registrado en suelo colombiano durante los últimos días. Sin embargo, al parecer, han tenido una magnitud no superior a 4, es decir que no ha provocado grandes daños de infraestructura o heridos.

Aunque el Servicio Geológico Colombiano, a través de su cuenta de X, informa los detalles de cada uno de los movimientos telúricos que se reportan, existe un aviso por parte de Google, que reciben todas aquellas personas que están al rededor del epicentro del sismo.

Esta herramienta emite una alerta sonora cuando detecta una onda sísmica que se aproxima a una zona determinada, lo que permite que los ciudadanos reacciones rápidamente al movimiento telúrico y tomar medidas de prevención y protección, así como también funciona como un apoyo a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

Según la Red Sismológica Nacional de Colombia, esta alarma sísmica funciona gracias a una red de sensores que monitorea la actividad sísmica en tiempo real y envía la información a un centro de control. Este centro de control procesa los datos y determina la magnitud, la ubicación y el tiempo de llegada del sismo a las diferentes regiones. Luego, envía una señal a la aplicación instaladas en los teléfonos inteligentes para que emitan la alerta correspondiente.

¿Cómo activar la alerta de temblores en Android?

Si usted tiene un celular Android, puede activar la alarma sísmica integrada siguiendo estos pasos:

Abra la aplicación de “Ajustes” . Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en el menú principal o en la barra de notificaciones de su celular.

. Es el ícono que tiene forma de engranaje y que se encuentra en el menú principal o en la barra de notificaciones de su celular. Busque la opción de Emergencias. Puede estar dentro de otras opciones como Seguridad, Privacidad o Sistema, dependiendo del modelo y la versión de su celular.

Puede estar dentro de otras opciones como Seguridad, Privacidad o Sistema, dependiendo del modelo y la versión de su celular. Active la opción de “Alerta de Sismos”. Es el interruptor que le permite recibir notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras. Asegúrese de que esté en posición verde o encendida.

Es el interruptor que le permite recibir notificaciones sobre situaciones de emergencia como sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, incendios forestales, entre otras. Asegúrese de que esté en posición verde o encendida. Seleccione el tipo y el nivel de alertas que desea recibir. Puede elegir entre diferentes tipos de situaciones de alerta, según el grado de riesgo y urgencia de cada una. También puede elegir el tono y el volumen de las alertas, así como si desea que vibren o no.

¿Cómo activar la alarma sísmica en IOS?

Si usted tiene un iPhone o un iPad, puede activar la alarma sísmica siguiendo estos pasos: