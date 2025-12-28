Días y luna para cortar el cabello en ENERO 2026, según calendario lunar: crecerá muy fuerte

Las fases de la Luna y/o el calendario lunar han sido utilizados durante cientos de años para hacer planes acerca de actividades agrícolas, rituales y también rutinas para el cuidado del cabello.

Específicamente en el cabello, la tradición dice que hay cortarlo en ciertos días para que este pueda crecer más fuerte, más rápido o más abundante dependiendo la fase lunar actual.

Para aquellos que buscan un que el cabello crezca fuerte y saludable, se recomienda realizarse el corte durante la fase de Luna creciente, que está asociada a la expansión y el fortalecimiento.

En enero de 2026, habrá Luna creciente entre los días se el 20 y el 27 de enero, para tener en cuenta si se quiere optar por favorecer la fibra del cabello y estimular su crecimiento.

Cabe añadir que los días 21, 22 y 23 de enero se destacarán en esta fase, ya que la energía lunar se considera estable y favorable para los cortes que quieran incluso reforzar el cabello que ya está debilitado.

Por otra parte, la Luna menguante, que es la que se dará en los primeros 15 días del mes, se recomienda más para aquellos que quieran mantener la longitud por más tiempo ya que esta fase ralentiza el crecimiento.

La Luna Llena, que se dará a principios de mes, se asocia con un volumen mayor, pero también con un tipo de crecimiento menos controlado.

Si bien, estas prácticas no tienen un sustento científico, son muchos los que dicen notar los cambios en su cabello al ir acorde al calendario lunar, siendo el “origen” de una tradición que ya muchos adoptan y enseñan.

