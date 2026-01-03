“El deseo no siempre habla de lo que queremos”: ginecólogo y sexólogo sobre las relaciones sexuales

Este 2 de enero, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más el doctor Germán González, quien es ginecólogo, obstetra y experto en estética íntima y sexología, para hablar de lo que el deseo sexual de las personas puede estar revelando de sí mismas.

Al respecto, el doctor manifestó que “el deseo no nace del cuerpo, sino de la mente. (...) En la cama, las personas no solo se desvisten físicamente, sino también psíquicamente”, indicó, añadiendo que, aunque hay personas que desean cosas específicas, como la admiración o la química, el deseo sexual revela mucho de las personas.

“Yo creo que cada encuentro sexual está lleno de ansiedad, de expectativas”, mencionó el doctor, abordando las fantasías desde el punto de vista del psicoanálisis; pues indicó que, por ejemplo, la fantasía de dominación puede hablar de que la persona tiene miedo a perder el control en la vida real, así como la típica persona “que resuelve”, es la que puede tener la fantasía de sumisión: “realmente, a veces, no se desea a la persona, sino que uno lo que quiere es dejar de sentir esa ansiedad”, aseguró.

“Cuando uno analiza las disfunciones sexuales, muchas nisiquiera son físicas u orgásmicas, pues simplemente son conflictos de cosas que vieron y que tienen la necesidad de manifestarlo en la vida diaria. (...) El deseo no siempre habla de lo que queremos, a veces habla de lo que nos falta o lo que tenemos miedo de sentir”, por lo que hizo el llamado a entender estos deseos y a quitarse el miedo a no ser suficiente y al rechazo.

Le puede interesar: ¿Cómo sanar los traumas ayuda a mejorar las relaciones de pareja? Experto dio detalles

Escuche la entrevista completa aquí