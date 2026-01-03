Calendario tributario 2026 DIAN: fechas clave para declarar renta en Colombia, según número cédula

Entre las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se incluye la administración tributaria y financiera de los bienes y servicios de las personas naturales y jurídicas, por lo que anualmente solicitan la declaración de renta y otras obligaciones.

No obstante, este requisito tiene unas fechas límites para presentarlo y evitar sanciones económicas por parte de esta entidad, por lo que aquí le contamos cuál es el plazo para realizar su declaración de renta en el 2026 y más detalles.

Fechas para declarar renta en el 2026, según el número de cédula

En el caso de la declaración de renta para personas naturales, este documento se presenta como un compromiso fiscal en el que los ciudadanos informan a esta entidad sobre sus ingresos, ganancias ocasionales, costos y gastos; pues, una vez realizado, esta es utilizada por el Estado para calcular si el contribuyente debe pagar impuestos y a cuánto ascienden sus obligaciones, tal como se indica en el sitio web de ‘Datos Abiertos’ del Gobierno nacional.

Por ese motivo, aquí le dejamos la lista completa con las fechas correspondientes a cada número de cédula:

Declaración de renta hasta el mes de agosto

Agosto 12: cédula terminada en 01-02

cédula terminada en 01-02 Agosto 13: cédula terminada en 03-04

cédula terminada en 03-04 Agosto 14: cédula terminada en 05-06

cédula terminada en 05-06 Agosto 18: cédula terminada en 07-08

cédula terminada en 07-08 Agosto 19: cédula terminada en 09-10

cédula terminada en 09-10 Agosto 20: cédula terminada en 11-12

cédula terminada en 11-12 Agosto 21: cédula terminada en 13-14

cédula terminada en 13-14 Agosto 24: cédula terminada en 15-16

cédula terminada en 15-16 Agosto 25: cédula terminada en 17-18

cédula terminada en 17-18 Agosto 26: cédula terminada en 19-20

cédula terminada en 19-20 Agosto 27: cédula terminada en 21-22

cédula terminada en 21-22 Agosto 28: cédula terminada en 23-24

cédula terminada en 23-24 Agosto 31: cédula terminada en 25-26

Declaración de renta hasta el mes de septiembre

Septiembre 1: cédula terminada en 27-28

cédula terminada en 27-28 Septiembre 2: cédula terminada en 29-30

cédula terminada en 29-30 Septiembre 3: cédula terminada en 31-32

cédula terminada en 31-32 Septiembre 4: cédula terminada en 33-34

cédula terminada en 33-34 Septiembre 7: cédula terminada en 35-36

cédula terminada en 35-36 Septiembre 8: cédula terminada en 37-38

cédula terminada en 37-38 Septiembre 9 : cédula terminada en 39-40

: cédula terminada en 39-40 Septiembre 10: cédula terminada en 41-42

cédula terminada en 41-42 Septiembre 11: cédula terminada en 43-44

cédula terminada en 43-44 Septiembre 14: cédula terminada en 45-46

cédula terminada en 45-46 Septiembre 15: cédula terminada en 47-48

cédula terminada en 47-48 Septiembre 16: cédula terminada en 49-50

cédula terminada en 49-50 Septiembre 17: cédula terminada en 51-52

cédula terminada en 51-52 Septiembre 18: cédula terminada en 53-54

cédula terminada en 53-54 Septiembre 21: cédula terminada en 55-56

cédula terminada en 55-56 Septiembre 22: cédula terminada en 57-58

cédula terminada en 57-58 Septiembre 23: cédula terminada en 59-60

cédula terminada en 59-60 Septiembre 24: cédula terminada en 61-62

cédula terminada en 61-62 Septiembre 25: cédula terminada en 63-64

cédula terminada en 63-64 Septiembre 28: cédula terminada en 65-66

Declaración de renta hasta el mes de octubre

Octubre 1: cédula terminada en 67-68

cédula terminada en 67-68 Octubre 2: cédula terminada en 69-70

cédula terminada en 69-70 Octubre 5: cédula terminada en 71-72

cédula terminada en 71-72 Octubre 6: cédula terminada en 73-74

cédula terminada en 73-74 Octubre 7: cédula terminada en 75-76

cédula terminada en 75-76 Octubre 8: cédula terminada en 77-78

cédula terminada en 77-78 Octubre 9: cédula terminada en 79-80

cédula terminada en 79-80 Octubre 13: cédula terminada en 81-82

cédula terminada en 81-82 Octubre 14: cédula terminada en 83-84

cédula terminada en 83-84 Octubre 15: cédula terminada en 85-86

cédula terminada en 85-86 Octubre 16: cédula terminada en 87-88

cédula terminada en 87-88 Octubre 19: cédula terminada en 89-90

cédula terminada en 89-90 Octubre 20: cédula terminada en 91-92

cédula terminada en 91-92 Octubre 21: cédula terminada en 93-94

cédula terminada en 93-94 Octubre 22: cédula terminada en 95-96

cédula terminada en 95-96 Octubre 23: cédula terminada en 97-98

cédula terminada en 97-98 Octubre 26: cédula terminada en 99-00

Le puede interesar: ¿Cuál es el valor de la UVT 2025 en Colombia? Topes para declarar patrimonio

Vea el calendario tributario de la DIAN completo aquí