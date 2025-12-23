Emergencia económica: Asobancaria rechazó decreto y alerta por sobretasa del 10% al sector

Asobancaria, gremio de los bancos, rechazó el decreto de emergencia económica que expidió el Gobierno para recaudar $16 billones de pesos a través de diversos impuestos.

Según afirmó el presidente del gremio, Jonathan Malagón, el decreto “carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos. No existe hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo”.

Además, se pronunció sobre la sobretasa que coloca el impuesto de renta en el 50% a este sector, como lo reveló el Ministro de Hacienda a esta emisora, y afirmó que “la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado”.

“Esto trae implicaciones para las familias que quieren acceder a un crédito de vivienda, para los empresarios que quieren ampliar su producción, para los estudiantes que quieren financiar su educación, para el crédito en general en Colombia existe un desestímulo y una restricción. El país necesita más inversión, el país necesita más crecimiento y medidas de este tipo terminan en últimas desplazando el sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”, aseveró.

Hay que recordar que, previamente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo en entrevista con La W que no se establecerá un impuesto de 5 x 1000, pero que sí habrá impuesto al patrimonio, entre otros.

