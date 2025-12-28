Petro respondió a las críticas a la propuesta de la Constituyente: “No se hará en época electoral”

El presidente Gustavo Petro le salió a las críticas por la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, tras la inscripción del comité promotor el viernes pasado, con el respaldo del Gobierno Nacional.

Según Petro, el Gobierno no busca hacer política, pues la propuesta no coincidirá con ningún proceso electoral. “La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses”, dijo.

Y agregó: “Se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República”, señaló.

Petro también señaló qué es lo que buscan desde el Gobierno con la Asamblea Constituyente y su alcance. “Propongo que se reúna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo”.

Entre los temas que planteó Petro están sus reformas: la pensional, de salud, educación, servicios públicos y código minero, entre otras.

“La reformas sociales que fueron bloqueadas al actual Gobierno: reforma pensional, reforma a la salud, reforma al código minero, a los servicios públicos para hacerlos universales, eficientes y con tarifas ligadas a sus costos y no a la especulación. La reforma a la educaión, sus contenidos, la financiación para lograr la sociedad del conocimiento, el salto de la educación pública a las fronteras del saber humano. la soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial”, anunció.

También se refirió a una reforma a la justicia, en la que “solo la Corte Constitucional se mantendrá intacta. El poder judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares y ponerse al servicio de la ciudadanía y su control El juez y el fiscal en el territorio, dónde está la gente”.

Y habló de un nuevo ordenamiento territorial de Colombia: “Iremos a más autonomía regional pero con control ciudadano (…) la territorialidad indígena y afro; el fin de las exclusiones por racismo, genero, sexo; el régimen especial de San Andrés Islas; el municipio como espacio real de la participación de la ciudadanía en las decisiones; el empoderamiento territorial de cara a la crisis climática; la liberación de los espacios del agua y el ordenamiento alrededor de ella; el papel de la construcción urbana en la expansión del espacio público y las reservas naturales del país”.