Presidente Petro insiste en Asamblea Constituyente: “Vamos a presentar la ley al Congreso”

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

En medio de una alocución en la noche de este martes 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro volvió a defender el decreto de emergencia económica, con el que su Gobierno busca nuevos impuestos para cubrir el déficit que quedó en el Presupuesto General de la Nación para 2026.

En su defensa, aseguró que el decreto ya está en la mira de la Corte Constitucional, y que el Consejo de Estado “está en la misma tónica”, por lo que insistió en la existencia de un “bloqueo institucional”.

“El Consejo de Estado también está en la misma tónica de bloqueo institucional. Yo quiero que eso se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

Al respecto, aseguró que ya tiene lista una ley que será radicada ante el Congreso, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha (…) vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo”, dijo durante la alocución.

E hizo el siguiente llamado: “Ustedes decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo en la Asamblea Constituyente (…) Ya el Congreso frenó la mayoría de las reformas. No voten por un Congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”.

Es de recordar que, en su momento, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había presentado las bases de un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, la iniciativa no prosperó y terminó en la salida de Montealegre. Se trataba de un borrador de 23 páginas que hablaba del “funcionamiento deficiente de la exigibilidad de derechos contribuye de manera directa a la dificultad en la consolidación de la paz”.

