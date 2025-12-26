Con respaldo de Gobierno, inscriben Comité de Asamblea Constituyente: buscarán 10 millones de firmas

Un grupo de ciudadanos, en compañía del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió ante la Registraduría Nacional, en la tarde de este viernes, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente.

El ministro aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro, quien, según dijo, calcula que podrían alcanzar al rededor de 10 millones de apoyos en firmas.

Tendrán seis meses para recolectar las firmas, como lo exige la Registraduría. Y según Sanguino el trámite se hará conforme a la ley y buscan que la convocatoria se dé en el próximo cuatrienio, con el nuevo Congreso que sea electo el 8 de marzo del 2026, que según él, sería un Legislativo “proconstituyente”.

La Registraduría deberá validar la inscripción del comité en los próximos ocho días, para luego dar inicio a la recolección de firmas. Como requisito mínimo, el comité deberá reunir el 5 % del censo electoral, que equivale aproximadamente a 2.050.000 firmas.

En medio de la inscripción del comité promotor de la Asamblea Constituyente, el ministro Sanguino, también reaccionó a la citación de este viernes del Congreso y a la aprobación del debate de control político para el decreto de emergencia económica del gobierno Petro.

“No fueron capaces de cambiarse la pantaloneta de baño por un pantalón y un vestido para concurrir a la discusión del debate de control político, ganándose $52 millones mensuales”, dijo.

Y también lanzó una nueva pulla al presidente del senado, Lidio García: “El señor presidente del Congreso es muy lento para aprobar las reformas, pero es muy veloz para atravesársele a una necesidad que fue el resultado de una decisión del Congreso, la declaratoria de emergencia económica”.